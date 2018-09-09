Промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією

Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з Майкі Гарсією, у разі перемоги українця над Хосе Педрасою.
Про це повідомляє vringe.com.
"Я говорив з його братом і тренером Робертом Гарсією. Після поєдинку Ломаченко - Педраса, якщо Лома виграє цей бій, ми хочемо переговорити з Майкі та побачити, чи зможемо ми зробити поєдинок Ломаченко проти Гарсії", - сказав Арум.
Нагадаємо, бій Василя Ломаченка проти пуерторіканця Хосе Педраси перенесли з 1 на 8 грудня.
Раніше, Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії.
Джерело - Vringe.com.