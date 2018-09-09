Мій профіль

Україна перемогла Словаччину у Лізі Націй

Сьогодні 17:49 637
Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли
Сьогодні 19:25 90
Як Україна здолала Словаччину у Лізі Націй. ВІДЕО
Сьогодні 19:09 155
Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО
Сьогодні 18:08 452
Бій Ломаченка перенесли
Сьогодні 15:08 766
Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною
Сьогодні 14:45 1010
Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної
Сьогодні 13:43 2023
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:30 682
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 00:19 1402
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3583 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Футбол Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли 90
19:09 Футбол Як Україна здолала Словаччину у Лізі Націй. ВІДЕО 155
18:47 Біатлон Бйорндален повернеться у біатлон задля однієї гонки 303
18:25 Футбол Стало відомо, де Україна зіграє перший домашній матч відбору Євро-2020 481
18:08 Футбол Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО 452
17:50 Футбол Україна - Словаччина 1:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 8334
17:49 Футбол Україна перемогла Словаччину у Лізі Націй 637
17:31 Футбол У Ювентусі відреагували на погану форму Роналду 405
17:10 Футбол Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони 275
16:49 Футбол Екс-форвард Арсеналу зламав таксисту щелепу 642
16:32 Бокс Промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією 443
16:16 Футбол Рамі та Андерсон все ж одружаться. ФОТО 452
15:53 Футбол Авангард прийме Дніпро-1. Інші матчі першої ліги: відео онлайн-трансляція 311
15:26 Теніс Надаль пропустить низку турнірів через травму. ФОТО 493
15:08 Бокс Бій Ломаченка перенесли 766
14:45 Футбол Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною 1010
14:26 Футбол Караваєв: Шкртела веде за собою команду 291
14:01 Футбол Колліна поділився думками про систему VAR 407
13:43 Футбол Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної 2023
13:21 Футбол ФУТБОЛ. Україна - Словаччина: де дивитися матч Ліги Націй 1034
13:07 Біатлон Замість Тюмені - Поклюка: визначилося місце проведення Чемпіонату світу з біатлону. ФОТО 450
12:52 Футбол Заховайло: Словаки не гратимуть у футбол, а заважатимуть, будуть пресингувати, перекривати будь-який простір 339
12:23 Теніс Як Осака на US Open перемогла. ВІДЕО 330
12:04 Футзал Львівська Енергія здобула футзальний Суперкубок. ВІДЕО 381
11:51 Футбол Словаччина визначилася зі складом на матч проти України 498

Промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією

Сьогодні 16:32 443 0
Промоутер Ломаченка назвав умову бою з Гарсією

Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з Майкі Гарсією, у разі перемоги українця над Хосе Педрасою.

Про це повідомляє vringe.com. 

"Я говорив з його братом і тренером Робертом Гарсією. Після поєдинку Ломаченко - Педраса, якщо Лома виграє цей бій, ми хочемо переговорити з Майкі та побачити, чи зможемо ми зробити поєдинок Ломаченко проти Гарсії", - сказав Арум. 

Нагадаємо, бій Василя Ломаченка проти пуерторіканця Хосе Педраси перенесли з 1 на 8 грудня

Раніше, Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії

Джерело - Vringe.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()