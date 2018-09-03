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Белью: Контракт про бій з Усиком ще непідписаний

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Белью: Контракт про бій з Усиком ще непідписаний

Почесний чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Белью розповів про готовність до потенційного протистояння з абсолютним чемпіоном світу в дивізіоні з Олександром Усиком.

За словами боксера, він вже готується до поєдинку, який може відбутися 10 листопада.

"Мій тренувальний табір в Шеффілді вже почав працювати. Ми погодили умови проведення бою з Усиком, але контракт ще непідписаний. Не хочу особливо говорити на цю тему, щоб не наврочити. Уже траплялися в кар'єрі випадки, коли все зривалося на цій стадії організації", — заявив Белью.

За словами спортсмена, він з нетерпінням чекає на бій з українцем Олександром Усиком.

"Дуже хочу битися з Олександром, бо це серйозний виклик і можливість довести всім, що мене рано списувати з рахунків. Так, є фінансово привабливіші поєдинки, але річ не в цьому. Вірю, що можу не лише перемогти Усика, а й нокаутувати його", - цитує Белью klitschko-brothers.com.

Нагадаємо, Белью впевнений, що нокаутує Усика.

Раніше повідомлялося, що Усик боксуватиме з Белью в Британії.

Джерело - klitschko-brothers.com.

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