Ломаченко не відповів Гарсії щодо двобою

Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в легкій вазі Майкі Гарсія заявив, що зробив команді чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка пропозицію про організацію поєдинку, але так і не отримав відповіді.

"Здається Василь націлився на бій з боксером легкої ваги Хосе Педрасою. Особисто мені в цій ваговій категорії цікавий поєдинок тільки з Ломаченко, але моя пропозиція про двобій з ним, залишилася без відповіді. Тому поки у моїх планах немає жодної конкретики. Втім я хотів би піднятися в напівсередню вагу і там провести поєдинок з Ерролом Спенсом", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, раніше Майкі закликав промоутера Боба Арума зв'язатися з ним і обговорити питання щодо бою з українцем.

Сам спортсмен робив зухвалі заяви, щодо українця.

А його тренер назвав Ломаченка легким суперником.

Джерело - Ua-football.