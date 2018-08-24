Гарсія: Я нокаутую і Пакьяо, і Ломаченка

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями IBF і WBC Майкі Гарсія відчуває себе сильнішим як за Менні Пакьяо, так і за Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже хотів бою з Пакьяо кілька років тому. Зараз є кілька боїв цікавіше, але я все одно хочу битися з Менні. Я нокаутую обох і Пакьяо, і Ломаченко ",- цитує слова Майкі xsport.ua.

Відзначимо, що наступний бій Гарсії може відбутися проти Еррола Спенса.

Нагадаємо, тренер американця назвав Ломаченко легким суперником в порівнянні зі Спенсом і Кроуфордом.

Джерело - xsport.ua.