Беллью боїться, що поєдинок з Усиком зірветься

Британець Тоні Беллью пояснив, чому не поспішає оголошувати про поєдинок з Олександром Усиком.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Я не хочу поспішати, щось передчасно оголошувати. Коли суперник стоїть перед тобою на дуелі поглядів, тільки тоді починаєш вірити у те, що бою бути. Тому обмежуся тим, що скажу: умови угоди узгоджені, але контракт ще не підписаний", - сказав Беллью.

За словами британця у його кар’єрі вже були випадки, коли на цьому етапі переговорів поєдинки зривалися, тому він не хоче наврочити.

Нагадаємо, Тоні Беллью пообіцяв нокаутувати Олександра Усика.

Раніше стало відомо, що українець та британець можуть отримати за бій по 2-3 млн фунтів.

Джерело - BoxingScene.