Стала відома сума гонорару Усика за бій проти Белью

Белью і Усик отримає майже однакову суму гонорару за свій.

Про це повідомив промоутер Едді Хірн.

Промоутер колишнього чемпіона світу Тоні Белью Едді Хірн озвучив суму призових за поєдинок свого клієнта проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.

"Я думаю, що кожен з них заробить 2-3 мільйони, і це буде хороша робота", - заявив Хірн в ефірі IFL TV.

Нагадаємо, бій Усик - Белью запланований на 10 або 17 листопада і пройде у Великобританії.

Раніше, Белью говорив, що Усик сильніший за нього.

Джерело - sport.ua.