Белью впевнений, що нокаутує Усика

Британець Тоні Белью, який зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком впевнений в тому, що зможе отримати перемогу над українцем нокаутом.

Про це розповів сам боксер.

"Перемога над Усиком назавжди залишить мені спадщину. Я пройду через все і нокаутую Усика. Впевнений, що зможу його перемогти ", - цитує Белью BoxingScene.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Беллью, швидше за все, відбудеться в Лондоні 10 листопада.

Раніше Белью говорив, що Усик сильніший за нього.

Джерело - isport.ua.