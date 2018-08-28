Тренер Педраси: хотілось би битися з Ломаченко в 2019

Тренер Хосе Педраси заявив, що хотів би провести бій в середині 2019-го, а не в грудні 2018-го, як прописано в контракті.
Про це повідомляє sport.ua.
"Я б хотів, щоб до бою з Ломаченко Хосе провів ще два поєдинки. А з Василем можна було б організувати бій влітку наступного року ".
"Однак контракт підписаний, і все відбудеться в грудні. Що стосується Ломаченко, то він продовжує відновлюватися після серйозної травми ".
"Можливо, до бою з Педрасом йому варто було б провести інший бій, підготуватися. Промоутер Боб Арум вважає, що у Хосе є, що протиставити Ломаченко ", - сказав Луїс Еспада, тренер Педрас.
Нагадаємо, тренер колишнього чемпіона світу заявив, що Ломаченко хоче битися у Великобританії.
Також, Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring.
Джерело - sport.ua.