Ломаченко найкращий боксер світу за версією Белью

Тоні Белью визнав Василя Ломаченка найкращим у своєму списку топових боксерів планети незалежно від вагової категорії.

Про це передає SkySports.

"У мене взагалі не було ніяких сумнівів в тому, щоб поставити його номером 1. З ним найважче боксувати.

І він ідеально збалансований боксер, як в захисті, так і в атаці. Я не знаю, чи здатний він - та й чи потрібно йому це - прогресувати, але чим досвідченішим він стає, тим більше він зростає", - сказав Белью.

На четвертому місці в списку боксера розташувався Олександр Усик.

"Я завжди цінував його, але йому потрібен великий бій, щоб змусити всіх інших присісти. Але, він просто зачистив один з найскладніших дивізіонів у цьому виді спорту", - прокоментував Белью.

Нагадаємо, після перемоги над Гассієвим Усик висловив бажання провести бій з Белью незалежно від вагової категорії.

Сам двобій відбудеться в Британії.

Джерело - SkySport.