Джерело - Чемпіон.
Новачок російської команди FORZE британець Оуен "smooya" Баттерфілд, який з самого початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну, вибачився за коментар "Слава Україні".
Відповідний пост він опублікував у твіттері.
"Деякі люди, можливо, неправильно зрозуміли мою грайливу відповідь на твіт Монте, і сприйняли це як агресивний жест проти FORZE. Однак це не було моїм наміром. Я відданий член команди і прагну зробити внесок у наш успіх тут, на Мальті. Я ніколи не намагався зіграти погано навмисно, я завжди робив усе можливе для перемоги і продовжуватиму це робити в майбутньому.
Я визнаю, що моя відповідь була неправильною. Я ніколи не мав на меті спричинити конфлікт чи образити когось. Я дуже поважаю FORZE та їхніх шанувальників, і не дискриміную людей за національністю чи кольором шкіри. Якщо мої останні дописи ненавмисно образили когось, то я щиро вибачаюся", — написав Оуен.
Some individuals may have misinterpreted my playful response to a tweet by Monte as an aggressive gesture against FORZE. However that was not my intention. I am a dedicated standin of the team and I strike to contribute towards our success here in Malta. I have never tried to…— Owen Butterfield (@smooyacs) May 1, 2024
Нагадаємо, російська команда грала проти української Monte. Після поразки Оуен прокоментував публікацію "монастирища" словами "Слава Україні", однак пізніше змінив коментар на "GGs" із сердечком у кінці.
Зазначимо, що спонсором FORZE є компанія "Лукойл", яка перебуває під санкціями США.