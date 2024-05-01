Новачок російської команди FORZE британець Оуен "smooya" Баттерфілд, який з самого початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну, вибачився за коментар "Слава Україні".

Відповідний пост він опублікував у твіттері.

"Деякі люди, можливо, неправильно зрозуміли мою грайливу відповідь на твіт Монте, і сприйняли це як агресивний жест проти FORZE. Однак це не було моїм наміром. Я відданий член команди і прагну зробити внесок у наш успіх тут, на Мальті. Я ніколи не намагався зіграти погано навмисно, я завжди робив усе можливе для перемоги і продовжуватиму це робити в майбутньому.

Я визнаю, що моя відповідь була неправильною. Я ніколи не мав на меті спричинити конфлікт чи образити когось. Я дуже поважаю FORZE та їхніх шанувальників, і не дискриміную людей за національністю чи кольором шкіри. Якщо мої останні дописи ненавмисно образили когось, то я щиро вибачаюся", — написав Оуен.