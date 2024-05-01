Головне
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
Сьогодні 17:24 2876 1
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Сьогодні 14:55 5615
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:43 8486
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців
Сьогодні 14:11 19218 21
Офіційно: Ньюї покине Ред Булл на початку 2025 року
Сьогодні 12:32 343
6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту
Сьогодні 08:17 219
Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 07:24 443
Боруссія прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:01 554
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
Сьогодні 06:30 16599
Баварія — Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:57 1014
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 228
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 744
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 781
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 965
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 976
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 841
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 685
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 847
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1052
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 395

Проукраїнський кіберспортсмен вибачився за коментар "Слава Україні"

Сьогодні 18:05 157 0
Проукраїнський кіберспортсмен вибачився за коментар "Слава Україні"
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Новачок російської команди FORZE британець Оуен "smooya" Баттерфілд, який з самого початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну, вибачився за коментар "Слава Україні".

Відповідний пост він опублікував у твіттері.

"Деякі люди, можливо, неправильно зрозуміли мою грайливу відповідь на твіт Монте, і сприйняли це як агресивний жест проти FORZE. Однак це не було моїм наміром. Я відданий член команди і прагну зробити внесок у наш успіх тут, на Мальті. Я ніколи не намагався зіграти погано навмисно, я завжди робив усе можливе для перемоги і продовжуватиму це робити в майбутньому.

Я визнаю, що моя відповідь була неправильною. Я ніколи не мав на меті спричинити конфлікт чи образити когось. Я дуже поважаю FORZE та їхніх шанувальників, і не дискриміную людей за національністю чи кольором шкіри. Якщо мої останні дописи ненавмисно образили когось, то я щиро вибачаюся", — написав Оуен.

Нагадаємо, російська команда грала проти української Monte. Після поразки Оуен прокоментував публікацію "монастирища" словами "Слава Україні", однак пізніше змінив коментар на "GGs" із сердечком у кінці.

Зазначимо, що спонсором FORZE є компанія "Лукойл", яка перебуває під санкціями США.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 23830
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 16599
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 19862 1
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів 12943
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 19218 21
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 15505 2
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31097
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93767
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65614 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21795 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52847
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37108