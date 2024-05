Новачок російської команди FORZE британець Оуен "smooya" Баттерфілд, який з самого початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну, вибачився за коментар "Слава Україні".

Відповідний пост він опублікував у твіттері.

Some individuals may have misinterpreted my playful response to a tweet by Monte as an aggressive gesture against FORZE. However that was not my intention. I am a dedicated standin of the team and I strike to contribute towards our success here in Malta. I have never tried to…