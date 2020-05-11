Донбас Арена потрапила до ТОП-20 рейтингу найкращих стадіонів світу

Джерело - Tribuna.com.
У голосуванні на звання найкращого футбольного стадіону у світі донецька Донбас Арена зайняла 18-е місце.
Про це повідомляє Marca.
Переможцем голосування став стадіон Аль-Ахлі в Каїрі, за який проголосували 124 тисячі осіб. На другому місці опинилася арена Реала Сантьяго Бернабеу (54 тисячі голосів), на третьому - стадіон Барселони Камп Ноу (32 тисячі).
Донецька Донбас Арена зайняла 18-е місце з 9 200 голосами.
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