Донбас Арена потрапила до ТОП-20 рейтингу найкращих стадіонів світу

Завершило голосування на звання найкращого футбольного стадіону

У голосуванні на звання найкращого футбольного стадіону у світі донецька Донбас Арена зайняла 18-е місце.

Про це повідомляє Marca.

Переможцем голосування став стадіон Аль-Ахлі в Каїрі, за який проголосували 124 тисячі осіб. На другому місці опинилася арена Реала Сантьяго Бернабеу (54 тисячі голосів), на третьому - стадіон Барселони Камп Ноу (32 тисячі).

Донецька Донбас Арена зайняла 18-е місце з 9 200 голосами.

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