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07.04.2024 07:40 1027

Саудівська родина планує придбати Інтер

Сьогодні 20:35 76 0
Саудівська родина планує придбати Інтер
#Інтер

Джерело - La Repubblica.

Неназвана родина з Саудівської Аравії зацікавлена в придбані футбольного клубу Інтер.

Про це повідомляє La Repubblica.

Саудити мають намір провести перевірку рахунків "нерадзуррі" задля того, щоб оцінити прибутковість інвестиції. Родина має прямий зв'язок з нинішніми власниками, сім'єю Чжанів, та буде вести перемовини через них.

Зазначається, що термін кредиту у 275 мільйонів євро, який американський фонд Oaktree надав три роки тому люксембурзькій компанії, через яку сім'я Чжан контролює більшість акцій клубу, закінчується 20 травня.

Зараз ведуться переговори між Стівеном Чжаном і фондом про перенесення дати погашення кредиту. Китайський власник Інтера може знайти іншу сторону, готову позичити гроші, необхідні для закриття боргу до встановленого терміну, однак ймовірно Чжану доведеться продати клуб.

Раніше повідомлялося, що Інтер націлився на оборонця Манчестер Юнайтед.

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