Циганик: Карпати були, є і будуть

Джерело - Чемпіон.
Можливі борги через справу про правонаступництво Карпат не завадять клубу Першої ліги розвиватись.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Карпати були, є та будуть. Вони мають великі амбіції, і керівництво клубу розуміє всі ризики в цій ситуації. Зараз вони мають комфортну впевненість, що керівництво навіть погасить борги, якщо будуть докази.
Тому роздмухувати історію не потрібно. Мені здається, хтось не хоче бачити Карпати в УПЛ і щоб команда не створювала конкуренції", – сказав Циганик.
Наразі команда впевнено лідирує у Першій лізі.
Нагадаємо, ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.