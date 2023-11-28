Циганик: Карпати були, є і будуть

Можливі борги через справу про правонаступництво Карпат не завадять клубу Першої ліги розвиватись.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Карпати були, є та будуть. Вони мають великі амбіції, і керівництво клубу розуміє всі ризики в цій ситуації. Зараз вони мають комфортну впевненість, що керівництво навіть погасить борги, якщо будуть докази.

Тому роздмухувати історію не потрібно. Мені здається, хтось не хоче бачити Карпати в УПЛ і щоб команда не створювала конкуренції", – сказав Циганик.