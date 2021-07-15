Карпати Тлумака виступатимуть з традиційною емблемою клубу

Джерело - Чемпіон.
Карпати Андрія Тлумака, які заявилися до другої ліги, гратимуть з традиційною емблемою клубу.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Було укладено договір з уболівальниками клубу про передачу емблеми цим Карпатам.
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Представники клубу запропонували звернутися до фанатів для розкриття деталей передачі емблеми.
Минулого сезону Карпати Олега Смалійчук грали під новою емблемою, а традиційну передали фанатам клубу.
Нагадаємо, Болотніков залишив Карпати.