 Карпати Тлумака виступатимуть з традиційною емблемою клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати Тлумака виступатимуть з традиційною емблемою клубу

Сьогодні 16:57 294 0
Минулого сезону Карпати Олега Смалійчук грали під новою емблемою, а традиційну передали фанатам клубу
Карпати Тлумака виступатимуть з традиційною емблемою клубу
#Карпати

Джерело - Чемпіон.

Карпати Андрія Тлумака, які заявилися до другої ліги, гратимуть з традиційною емблемою клубу.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Було укладено договір з уболівальниками клубу про передачу емблеми цим Карпатам.

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Представники клубу запропонували звернутися до фанатів для розкриття деталей передачі емблеми.

Минулого сезону Карпати Олега Смалійчук грали під новою емблемою, а традиційну передали фанатам клубу.

Нагадаємо, Болотніков залишив Карпати.

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