Карпати Тлумака виступатимуть з традиційною емблемою клубу

Минулого сезону Карпати Олега Смалійчук грали під новою емблемою, а традиційну передали фанатам клубу

Джерело - Чемпіон.

Карпати Андрія Тлумака, які заявилися до другої ліги, гратимуть з традиційною емблемою клубу.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Було укладено договір з уболівальниками клубу про передачу емблеми цим Карпатам.

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Представники клубу запропонували звернутися до фанатів для розкриття деталей передачі емблеми.

Минулого сезону Карпати Олега Смалійчук грали під новою емблемою, а традиційну передали фанатам клубу.

Нагадаємо, Болотніков залишив Карпати.