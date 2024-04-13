Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ

Претендентам на золото належить подолати непрості бар'єри.

Джерело - Чемпіон.

Черговий тур вищої ліги першості України буде розтягнути на 3 дні. В суботу відбудуться 3 гри, в неділю глядачі побачать так само 3 матчі, а в перший день нового тижня команди проведуть ще 2 зустрічі. Виділяємо найважливіше перед початком ігрового кола.

Чи зможуть Буяльський та Ярмоленко розвіяти "динамівську" тугу?

Невдача в грі з ЛНЗ поки не ставить хрест, проте робить вельми складною, задачу повернення Динамо на вершину турнірної таблиці. Виглядає так, що кияни перманентно відчувають труднощі зі створенням та реалізацією біля воріт суперників. Не сприяють прощанню з цією проблемою й кадрові проблеми команди. Так, вже можуть грати і Андрій Ярмоленко, і Віталій Буяльський, проте обидва далекі від оптимальних кондицій, і ще не "тягнуть" грати всі 90 хвилин.

Для найбільш титулованого клубу Східної Європи завдання ускладнюється ще й ім'ям наступного суперника та місцем проведення зустрічі. Олександрія виглядає тією командою, яка займає не своє місце, а на рідному стадіоні небезпечна особливо. Щоб перемогти в протистоянні з таким опонентом, "біло-сині" повинні вдаватися до нестандартних дій біля воріт суперника. Та чи матиме такі "заготовки" команда Олександра Шовковського — велике питання.

Якою буде генеральна репетиція фіналу Кубку?

15 травня стадіон "Авангард" у Рівному прийме вирішальну дуель за право підняти над головою другий за значенням національний трофей. Повторення сценарію турніру 2009-го сьогодні дійсно можливе — важко не погодитися з Миколою Павловим у тому, що сьогодні у Ворскли проти Шахтаря шансів на перемогу дійсно більше, ніж 15 років тому. Хоча б із тієї причини, що той Шахтар був сильнішим. Але якою є нинішня Ворскла й що ми побачимо в календарній зустрічі команд у 24 турі УПЛ?

Полтавці проводять сезон нерівно, відзначаються нестабільністю, проте саме з Шахтарем в останніх матчах грати навчилися. Ворскла була сильнішою за "гірників" у 2 попередніх зустрічах команд в УПЛ, а остання перемога донеччан над "зелено-білими" була мінімальною. То ж недільного дня у Полтаві команди будуть приглядатися одна до одної з прицілом на травневий матч, а інтриги точно не бракуватиме обом поєдинкам.

Чи зможе Полісся використати сприятливі обставини?

За підсумками попереднього туру житомирський клуб взяв довгоочікувану перемогу. Здобувши вікторію над Минаєм, Полісся попрощалося з серією без успіхів довжиною в 9 матчів у всіх турнірах. Та "вовки" не в тій ситуації, щоб святкувати — попереду важка робота з величезним пластом невідкладних засобів, які все ще необхідно втілити в життя для реабілітації команди.

Враховуючи витрачені кошти для комплектації колективу й задекларовані амбіції, для клубу Генадія Буткевича здобуття путівки в європейські клубні турніри — must have. Ситуація в турнірній таблиці ніби "підморгує" житомирцям — все в їх руках. Для того, щоб після 30 туру опинитися бодай на 5 сходинці, треба спершу посунути Рух, який потенційно єврокубкову позицію віддавати не збирається. В минулому турі житомирці скористалися поразкою львів'ян, наблизившись до Руха на відстань в 1 перемогу. Цього разу після того, як "вовки" нарешті провели вдале полювання, основний конкурент гратиме з іншим претендентом на медалі Кривбасом. За таких обставин необхідність перемоги Полісся у поєдинку з Колосом набуває чи не стратегічного значення.

Чи зможе Дніпро не втратити повноводність перед низкою величезних випробувань?

Майбутній матч із Металістом-1925 — остання для Дніпра-1 гра з розряду, як виглядає, "полегшених" варіантів. Після протистояння з Харковом команді Юрія Максимова доведеться знайти рішення в матчах, де втрата очок у тій чи іншій кількості виглядає як неминуча. Й завданням "дніпрян" у іграх з Вересом, Динамо, Кривбасом, Олександрією, Шахтарем та Чорноморцем буде мінімізація затинок. В ситуації ж, коли команда протягом тривалого часу буде позбавлена можливості задіяти одразу двох лідерів, завдання ускладнюється.

А поки виглядає так, що навіть втримати нинішні позиції СК буде важко, гра з 1925-ми є тим випадком, коли здобуття 3 балів — обов'язкова програма. Втім, поки у найбільш загадковому співробітництві сторін в УПЛ (керівництво клубу з Харкова набрало води до рота, й уперто не коментує майбутнє клубу й роботу Віктора Скрипника) володарює відсутність перемог і все еще депресивний стан команди, таке завдання для "дніпрян" є цілком посильним.

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