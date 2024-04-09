Будківський може пропусти кілька місяців через травму

Нападник Полісся Пилип Будківський розповів, що він може пропустити кілька місяців через травму, отриману в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная (3:2).

Його слова наводить Sport.ua.

"Впродовж вчорашнього вечора мені двічі кололи знеболююче. У мене переламані дві кістки гайморових пазух. Вже вранці я був вдома у Києві, а завтра маю отримати консультацію від лікаря, яка дасть змогу визначитись щодо подальших заходів у процесі лікування та відновлення. В залежності від складності травми, яку визначають фахівці із щелепно-лицьової хірургії, період відновлення може тривати від двох-трьох тижнів до кількох місяців", - сказав нападник.

Нагадаємо, що футболіст отримав перелом гайморової кістки на обличчі під час стику головами із захисником закарпатського клубу в боротьбі за м’яч.

Полісся втримало перемогу над Минаєм та перервало безвиграшну серію з восьми ігор у чемпіонаті України. Наразі "жовто-зелені" закріпилися на шостій сходинці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє 14 квітня проти Колоса.