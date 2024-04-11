Здалася їм та оборона, або як українці вирішували долю головного єврокубка: 6 висновків після перших матчів 1/4 ЛЧ

Перші матчі чвертьфіналів найбільш престижного клубного змагання дали чимало поживи для роздумів.

Джерело - Чемпіон.

18 голів, 4 "верхові" матчі, голи у виконанні обох команд у всіх зустрічах. Врешті — незабутні спектаклі, яких у такій кількості на високій стадії Ліги чемпіонів не було давно. Напередодні закінчилися перші ігри головного європейського клубного турніру, кожна з яких перевершила всі сподівання. Що ж варто врахувати перед наступною "порцією" найкращого футболу?

Гвардіола ледь не переграв сам себе

Напередодні вояжу до столиці Іспанії захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер повернувся до тренувань. Проте — лише на рівні індивідуальних занять. Жодних шансів взяти участь у матчі на "Бернабеу" бек не мав, то ж на правому фланзі оборони "містян" утворилася "вакансія". Як виявилося, питання якісної заміни провідному футболісту виявилося не просто важливим, а ключовим у контексті вже кінцевого результату на табло.

Хосеп Гвардіола не ризикнув довіритися профільному, але молодому (19-річному) Ріко Льюїсу, й випустив на край Мануеля Аканджи, який звик грати в центрі захисту. Вийшло не просто поганенько. Протягом усієї першої, й значної частки другої половини, саме з лівого флангу атаки Реала на ворота Сіті йшла постійна загроза. Пожежі, які гасити гостям було нічим і ніким, могли призвести до значно більш тяжких наслідків, ніж двійко пропущених протягом двох хвилин у перші 45 хвилин гри. Чи було б краще з Льюїсом? Цього в контексті першої зустрічі команд ми вже не дізнаємося. Проте якщо Вокер не зможе зіграти й у матчі-відповіді, "містянам" не позаздриш, а перед Карло Анчелотті й компанією будуть знову відчинені навстіж двері.

Супертрійка Реала виявилася більш голодною, ніж колеги з Манчестер Сіті

Як і очікувалося, рахунок у матчі Реала з Манчестер Сіті багато в чому був визначений футболістами атаки обох сторін. Та якщо проаналізувати якісну активність, а мова саме про ефективні дотики до м’яча представників передньої лінії команд, які призвели до максимального загострення біля воріт опонента, чи й забитих м'ячів, господарі опонента переграли.

Склалося враження, що тріо Беллінгем-Родріго-Вінісіус виявилося більш спраглим до здобичі на половині поля суперника, ніж трійка з табору суперника Сілва-Гріліш-Голанд. Так, португалець забив уже на 2 хвилині, та зробив це у статичному положенні, не розвиваючи свої чи зусилля партнерів, що надалі йому й не вдалося. Втім, чи варто дивуватися такому стану справ, зважаючи на те, що опинитися на вершині завжди легше, ніж там утриматися?

Лунін повторив помилку молодого Шовковського, але провів якісний матч

У вже далекому 1999 київське Динамо було за крок до фіналу Ліги чемпіонів, але нічия 3:3 в домашньому матчі з Баварією визначила долю півфінальної сутички. 24-річний Олександр Шовковський пропустив тричі, й два голи, проведені суперником із-за меж штрафного майданчика у ближній кут "біло-синіх", були на совісті воротаря столичного українського клубу.

В наші дні інший провідний український голкіпер захищає кольори мадридського Реала. Й робить це добре. Незважаючи на очевидну помилку в епізоді з першим пропущеним від Манчестер Сіті голом. Лунін повів себе так само необачно, як Шовковський 25 років тому, але стрверджувати, що це недопрацювання Андрія вплинуло на результат на табло, аж ніяк не варто. Усім бажаючим загейтити українця й "посадити" його на лаву, ностальгічно прицмокуючи за травмованим Тібо Куртуа, рекомендується не тільки згадати результативні помилки бельгійця в минулому сезоні, а й урахувати кількість спасінь у виконанні Луніна в грі з Сіті в інших моментах.

Артета знову зіграв обережно, і знову залишився наполовину задоволений

Ще в минулому сезоні за регулярні миттєвості імені "мордою об газон" у вирішальних матчах з реальними, а не грандами на папері, Арсенал не шкодували. Команда Мікеля Артети нагадувала ведмедя. Але — плюшевого, а тому вельми вразливого ледь не до будь-якого відчутного контакту.

Сьогодні ведмедик відростив пазурі, й уже може постояти за себе. Та все ж продовжує тримати в свідомості минуле як засіб попередження можливих необачних дій. В матчі з Баварією Артета перестрахувався. Й навіть Олександр Зінченко, який зазвичай постає у вигляді завжди зарядженого по максимуму "енерджайзера", цього разу був незвично стриманим. Власне, так було і в недавніх іграх із Манчестер Сіті та Порту, і в поєдинку з Ліверпулем перед новим роком. Такий підхід не дозволяє отримати бажане, але дозволяє залишатися в грі, й дає змогу іще дужче попрацювати над помилками. Наскільки вдало — покаже вже зустріч у Мюнхені, де іспанцю зіграти сміливіше все ж доведеться.

Спойлер трансферного літа: ПСЖ шукатиме нового воротаря

Якщо ти прагнеш стати новим Буффоном, одного лише імені Джанлуїджі мало. Синьйор Доннарумма залишив "мало амбітний", з його точки зору, Мілан, влітку 2021-го. У Париж голкіпер переїжджав у ранзі чи не найбільш перспективного претендента на статус стража воріт №1 у світовому футболі. В Доннаруммі не без підстав бачили наступника того Джіджі, який №1 тривалий час дійсно був. Та час розставляє все на свої місця.

В матчі з Барселоною ПСЖ пропустив тричі, й у випадку з кожним голом у ворота столичного французького клубу Доннарумма, більше чи менше, але точно "наслідив". Зайве пояснювати, що в клубі з такими амбіціями 3(!) (2, дві з половиною — в даному разі не важить) результативні помилки на височезній стадії головного єврокубка для футболіста-легіонера — ледь не вирок. ПСЖ зіграв далекий від ідеального матч, та якщо винести за дужки "подвиги" Джіджі нашого часу, щонайменше на нічию награв. І якщо пропозиція з Турина — реальність, а не вигадки ЗМІ, такий варіант бачиться ідеальним розвитком подій для всіх сторін.

Боруссія, яка перевершила очікування, Атлетико, який міг більше

Клуб із Дортмунда в Мадриді очікувано поступився. Та не варто забувати, що поразки бувають різними. Ця для німецького клубу — з розряду "обнадійливих". І не тільки тому, що попереду — домашній матч.

Боруссія програла Атлетико боротьбу, але розгромний успіх "матрацників" у цьому компоненті спостерігався лише в першій половині. Власне, розвинути успіх команда Дієго Сімеоне не змогла, й виконала хіба що завдання-мінімум. Надалі "жовто-чорні" в деяких моментах гру навіть вирівняли, а ближче до завершення зустрічі не тільки забили, а й могли сподіватися на мирову. Атлетико лишається фаворитом дуелі, але враховуючи мінімальне відставання, місце проведення зустрічі та майбутню "ін'єкцію" децибел від рідних вболівальників для BvB, інтрига в цій парі живіша за всіх живих.

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