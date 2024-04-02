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Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, який був присутній на боксерському вечорі в Лас-Вегасі, розповів цікаві історії про івент.
Сьогодні 11:30 Максим Розенко 168 0
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Фото - Instagram Сергія Богачука
#Мендоса, #Цзю, #Микола Ковальчук, #Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - Чемпіон.

Цими вихідними Сергій Богачук у блискучому стилі переміг Браяна Мендосу та здобув титул тимчасового чемпіона світу WBC (Всесвітня боксерська рада) у напівсередній вазі (до 69,9 кг). На івенті був присутній президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, який після бою поділився своїми думками з Чемпіоном. 

"Свіжість Сергія в рингу протягом усіх 12 раундів пов’язую із залученням до підготовки до бою відомого дієтолога Олександра Фока, який до цього допомагав Усику, — розповів Ковальчук. — Фока працював з Богачуком протягом трьох останніх місяців. І в підсумку Сергій зовсім по-іншому виглядав у рингу. Принаймні, я побачив шалену різницю. Адже дієтологія — це окрема медична наука. Фока ж, зі свого боку, відмітив неймовірну дисциплінованість Богачука, який дотримувався усіх його рекомендацій.  

Звісно, функціонер відзначає і роботу тренера Менні Роблеса:

"Менні була обрана правильна стратегія на бій  Він чудово виконав свою місію, попри зміну суперника за 12 днів до поєдинку. Між Фундорою, з яким повинен був битися Богачук спочатку, та Мендосою — шалена різниця. Зовсім різні антропометричні дані, один — шульга, інший — правша. Але Сергій і Менні швидко перелаштувалися на Браяна".

Поділився своєю думкою Ковальчук і щодо результату головного бою вечора між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою, в якому несподівано достроково переміг останній:

"У професійному боксі буває все. Фундора, який програв нокаутом Мендосі, вже в наступному поєдинку бився за два чемпіонських титули з Цзю. Звісно, Себастьяну пощастило з розсіченням опонента. Але тут я хочу відмітити непрофесійну роботу команди Цзю, в кутку якого працював тренер-м**каль. Вони повинні були адекватно оцінити розсічення і наполягати, щоб лікар зупинив бій протягом перших 4 раундів. У цьому випадку поєдинок було б визнано таким, що не відбувся. І відтак у послужному списку Тіма не з’явилася б одиничка в графі “поразки”. 

Максим  Розенко, Чемпіон

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