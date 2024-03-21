Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75

Європейські збірні спробують використати другий шанс долі.

Джерело - Чемпіон.

12 національних команд, серед яких і Україна, ще плекають надію пройти в фінальну стадію чемпіонату Європи-2024. Як цим скористатися? Робимо традиційний розбір на прикладі чотирьох найбільш перспективних матчів.

Боснія — Україна, дата проведення матчу — 21 березня, час початку — 21:45 (за Києвом)

Що нас цікавить в матчі у Зениці, крім перемоги України? Правильно, перебіг матчу. Яким він буде? Тут саме час озброїтися показниками статистики. Україна не поступилася в 3 попередніх зустрічах у кваліфікації Євро (+2=1-0). Крім того, Україна забивала у 6 із попередніх 7 гостьових матчів у кваліфікації на ЧЄ.

Що маємо по Боснії? Своєрідною "таємницею" матчів "лілій" є серія з 9 безкомпромісних матчів у відборі на Євро (+3=0-6). Разом з тим, господарі поступалася у трьох останніх матчах кваліфікації ЧЄ. Крім того, одна з команд не забивала у 7 із останніх 10 ігор Боснії у відборі до Євро-2024.

Незважаючи на втрати, в України лишається стратегічна перевага над суперником — "синьо-жовті" переважають за таким часто головним показником, як підбір виконавців. Зважаючи на зазначене вище, високої результативності від гри очікувати не варто, а варіант, за якого гості не програють в основний час, виглядає перспективним та надійним.

Ставка: Х2+ТМ (3,5) за 1,60

Ізраїль — Ісландія, 21 березня, 21:45

Чого очікувати від потенційних суперників України? Спеціалісти віддають перевагу господарям, але ж насправді Ізраїль позбавлений переваги фактору свого поля, як і команда Сергія Реброва. Саме тому матч у Будапешті варто розглядати не з точки зору вищості над візаві однієї зі сторін, а в інших контекстах. І тут непоганим варіантом виглядає загальна результативність.

Що викликає підвищений інтерес стосовно цифр? Глядачі бачили не більш як два голи в 5 із останніх 6 ігор Ізраїля у кваліфікації Євро. Однак не менш як два м'ячі команди забивали в 11 із попередніх 13 матчів Ісландії у відборі на ЧЄ. Північна збірна радує своїх уболівальників доволі міцною обороною хіба що вдома, а от на виїздах ісландці нерідко навіть від суперників із середніми можливостями пропускають щонайменше двічі. Співвітчизники Йоссі Бенаюна взагалі зрідка зберігають свої ворота недоторканими, та якщо не забивають, то переважно у протистояннях із опонентами з більшими можливостями, ніж в Ісландії. Втім, упевненості саме в голах у обидві сторони немає. А от вірогідність не менш як двох результативних ударів — висока.

Ставка: ТБ (2) за 1,55

Польща — Естонія, 21 березня, 21:45

Представники країни з найвибагливішими аграріями прийматимуть Естонію. Роберт Левандовський та компанія — безумовні фаворити зустрічі, й інший результат, крім перемоги господарів, чекати не варто. Та з протистояння із прибалтами можна отримати гарний профіт за умови врахування одного нехитрого сценарію.

На своєму полі поляки не програють протягом 20 матчів у кваліфікації Євро (+15=5-0). Естонія не виграла у попередніх 14 виїзних зустрічах у відборі на ЧЄ (+0=4-10). В цих матчах гості забивали в трьох випадках. Не думаю, що матч на "Народовому" поповнить список "винятків".

Ставка: Польща переможе й не пропустить за 1,65

Греція — Казахстан, 21 березня, 21:45

На перший погляд, важко знайти інтригу у протистоянні в Афінах. Дійсно, Греція переважає хай симпатичний за грою, та все ж скромний за можливостями, Казахстан, і очікувати іншого результату, крім перемоги "еллади", не варто. Та що ж варто врахувати?

Слід звернути увагу на показники господарів у атаці та одну кадрову проблему гостей, яка матиме вагомі наслідки. Греки забивали не менш, як двічі, у 4 із попередніх 5 матчів кваліфікації Євро. Казахстану не допоможе захисник Нурали Аліп. Останній відбуде дискваліфікацію. Цей факт полегшує завдання атаці господарів, від яких знову варто очікувати не мінімальну кількість голів. Так, в гостей — 3 перемоги в останніх 5 матчах відбору ЧЄ на виїзді. Та цього разу суперник казахів здивує неприємно.

Ставка: Греція ІТБ (1,5) за 1,65

Сумарний коефіцієнт: 6,75

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