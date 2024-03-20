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Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024

Сьогодні 10:00 Романчук Соломія 76 0
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024
#Боснія і Герцеговина, #Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

В основному відборі на чемпіонат Європи-2024 збірна України посіла третє місце у групі С, розташувавшись позаду Італії та Англії, які здобули прямі путівки у фінальну частину. Проте, завдяки рейтингу в групах Ліги націй, українці отримали ще один шанс, аби вийти на Євро.

Уже в четвер, 21 березня, "синьо-жовті" продовжать свою боротьбу за вихід на Євро-2024. У межах півфіналу плей-оф відбору підопічні Сергія Реброва зіграють проти Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна у фіналі плей-оф зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія. Завершальний поєдинок кваліфікації відбудеться у вівторок, 26 березня.

Статистика зустрічей

Українці зустрічалися з боснійцями двічі за всю історію виступів. Обидва поєдинки були у 2021 році. Матч відбору на ЧС-2022, який відбувся на Арені Львів, завершився нічиєю – 1:1. А в матчі-відповіді перемогу здобула Україна (2:0). Тоді за підопічних ще Олександра Петракова відзначалися Олександр Зінченко й Артем Довбик.

Вибір Сергія Реброва

Наставник збірної України мав доволі багато часу, аби проаналізувати, кого залучати до участі в матчі, а кого ні. Однак після оголошення заявки довелося викликати на допомогу гравців із резервного списку. Несподіваної травми коліна зазнав Віктор Циганков у Прімері, ще до приїзду у збірну. До слова, його участь в матчі проти Боснії та Герцеговини все ще під питанням. Зважаючи на цю ситуацію, Ребров перевів до основного складу правого захисника Динамо Олександра Тимчика та вінгера СК Дніпро-1 Олексія Гуцуляка, для якого цей виклик став дебютним. Без сумніву, відсутність Віктора Циганкова, який набрав потужну форму в Жироні, може вплинути на гру команди, однак досвід Сергія Реброва та навички кожного футболіста все ж повинні дати позитивний результат. Зокрема, сам коуч у коментарі УАФ стверджує, що хавбек "біло-червоних" все ж має шанс зіграти:

"У Циганкова є шанси зіграти. Віктор лікується, займається кожен день, у нього є програма відновлення. Ми подивимося на динаміку. Я знаю дуже добре Віктора. Якщо у нього буде змога, він завжди готовий грати за збірну". 

Також "синьо-жовтим" не допоможе Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко, які відновлюються від пошкоджень. Чи зможе збірна без таких досвідчених гравців дати бій? Відповідь ми отримаємо вже у четвер, 21 березня, а наразі шанс заявити про себе отримали гравці молодіжної команди, зокрема, Володимир Бражко. З приводу цієї ситуації Сергій Станіславович висловився на нещодавній пресконференції:

"Бражка викликано не тому, що Степаненко отримав травму. Можливо, ми викличемо Тараса на другий матч. Володимир заслужив виклик своєю грою за молодіжку і зараз має постійну ігрову практику в Динамо.

Я вважаю, що в майбутньому нам потрібно використати молодих футболістів. Час йде. Це важливий виклик для Бражка та гравців молодіжної збірної. Вони розуміють, що ми бачимо їхні успіхи. Чи розмовляв з Ярмоленком? Я розмовляю з усіма. Мені шкода, що він не відновився. Андрій хотів допомогти Динамо у другому колі чемпіонату. Він потрібен і киянам, і збірній, але поки що він не в тому стані". 

Попри відсутність лідерів, у обоймі Реброва також є зіркові легіонери, які здобувають свій досвід у закордонних чемпіонатах, зокрема, Миколенко, Забарний, Мудрик, Таловєров, Зінченко, Маліновський, Яремчук, Довбик, Лунін та Трубін. Вони точно допоможуть команді, якщо не на полі, то поза ним.  

Шанси збірної України в матчі проти Боснії та Герцеговини

Букмекери все ж віддають перевагу "синьо-жовтим" у матчі-боротьбі за вихід на Євро-2024, як і кожен українець. Однією з мотивацій для нашої команди повинен стати той факт, що у складі суперника гратимуть ті, які виступають на болотах. 

Натомість наставник збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич заявив, що його команду недооцінюють та гостро відповів:

"Не має значення, скільки коштують українські гравці і де вони грають. Їхня ринкова вартість лише означає, що вони мають хорошу індивідуальну якість. Таку команду можна перемогти, якщо добре грати як команда. Я читав дещо з того, що було написано у їхньому ЗМІ. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Я не люблю відповідати засобам масової інформації. Ми відповімо на поле". 

Футбольний матч – це лотерея, в якій індивідуальні якості виливаються в одне ціле та дають результат, проте так само й помилка когось одного може підставити всю команду. Тож, як казав легендарний Валерій Лобановський: "Шанси є навіть тоді, коли здається, що їх уже немає".

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