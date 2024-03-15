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19 клубів Першої та Другої ліг не планують проводити матчі з уболівальниками

Сьогодні 12:11 109 0
19 клубів Першої та Другої ліг не планують проводити матчі з уболівальниками
#Буковина, #Чемпіонат України, Друга ліга, #Інгулець, #Олександр Каденко, #Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття

Джерело - Sport.ua.

Лише 14 з 33 клубів Першої та Другої ліг збираються запрошувати вболівальників на свої домашні матчі. 

Про це в інтерв’ю Sport.ua розповів президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко. 

"Під нашою опікою 20 команд Першої ліги й 13 – Другої. За тією інформацією, що я володію, 14 з них збираються проводити домашні матчі з глядачами. Зараз уже на завершальному етапі оформлення клубами необхідних документів, які повинні бути затверджені комісіями, що створені при обласних військових держадміністраціях. Саме ці організації й відповідальні за те, щоб тим уболівальникам, які прийдуть на футбол у випадку повітряної тривоги була гарантована безпека.

Наразі найбільше глядачів на своїх домашніх поєдинках готові прийняти Карпати і Буковина – до двох тисяч. А ось ще два представники з групи "Чемпіонська" – Інгулець та Прикарпаття поки не планують запрошувати 12-го гравця", - сказав Каденко. 

Відновлення змагань у Першій та Другій лігах заплановане на 23 березня. З календарем матчів весняної частини сезону можна ознайомитися тут

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