19 клубів Першої та Другої ліг не планують проводити матчі з уболівальниками

Лише 14 з 33 клубів Першої та Другої ліг збираються запрошувати вболівальників на свої домашні матчі.

Про це в інтерв’ю Sport.ua розповів президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко.

"Під нашою опікою 20 команд Першої ліги й 13 – Другої. За тією інформацією, що я володію, 14 з них збираються проводити домашні матчі з глядачами. Зараз уже на завершальному етапі оформлення клубами необхідних документів, які повинні бути затверджені комісіями, що створені при обласних військових держадміністраціях. Саме ці організації й відповідальні за те, щоб тим уболівальникам, які прийдуть на футбол у випадку повітряної тривоги була гарантована безпека.

Наразі найбільше глядачів на своїх домашніх поєдинках готові прийняти Карпати і Буковина – до двох тисяч. А ось ще два представники з групи "Чемпіонська" – Інгулець та Прикарпаття поки не планують запрошувати 12-го гравця", - сказав Каденко.