Маркевич: Якщо клубам УПЛ можна їхати на закордонні збори, то чим Перша ліга гірша?

Карпати продовжують готуватися до першого зимового збору.
Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич.
"Зараз команда збирається і ми будемо готуватись до першого збору, який пройде у Львові з 22 січня по 9 лютого, а де проводити другий збір – будемо вже вирішувати. Це все, що я зараз можу сказати.
Якщо клубам УПЛ можна їхати на закордонні збори, то чим Перша ліга гірша? Я сподіваюсь, що у нас тверезі політики, принаймні до сьогоднішнього дня я у цьому не сумнівався. Поки що я нічого не знаю", - сказав Маркевич.
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