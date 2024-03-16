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Як використати баскську передбачуваність та лють Інтера: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 6,30

Не втомлюємося брати найкраще з матчів у провідних чемпіонатах.
Сьогодні 12:57 Максим Салівон 95 0
Як використати баскську передбачуваність та лють Інтера: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 6,30
Getty Images
#Алавес, #Аталанта, #Дженоа, #Інтер, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Ювентус, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Вже невдовзі клубний футбол візьме паузу. На перший план вийдуть матчі збірних. Та перед такою перервою національні чемпіонаті ще відіграють чергові тури. Саме тому час поговорити про варіанти інвестицій, які варті фокусування уваги. Мова про матчі в Більбао, Турині, Бергамо та Мілані. 

Атлетик — Алавес. Турнір — Ла Ліга, дата проведення матчу — 16 березня, час початку — 22:00 (за Києвом)

Алавес програв лише в одному з останніх 5 матчів, і взагалі в останні тижні видав низку вдалих ігор. Проте, незважаючи на ряд привабливих за грою та результатом цьогорічних поєдинків на виїзді, віторійці є саме "домашнім" колективом. У 29 останніх гостьових іграх у Ла Лізі Алавес узяв лише дві перемоги. Й здобуті вони були в протистояннях із останнім клубом Примери Альмерією, а також із кризовою Севільєю. Крім того, в двох попередніх виїзних іграх віторійці не забили жодного гола.

Атлетик традиційно грає на своєму полі ледь не відмінно. З початку сезону в "левів" удома лише одна поразка, але від кого — мадридському Реалу й ще в стартовому турі першості. В останньому домашньому матчі господарі підписали мирову з Барселоною, а перед цим перемагали в 7 поспіль іграх у Ла Лізі. Переможуть і цього разу. 

Ставка: П1 за 1,60

Ювентус — Дженоа. Серія А, 17 березня, 13:30

"Синьйора" — очевидний фаворит протистояння з суперником, хоча цифри можуть насторожувати. Про що мова? Туринці здобули лише 1 перемогу у попередніх 7 іграх у Серії А (+1=3-3). Крім того, Ювентус не переміг у 3 з попередніх 4 домашніх ігор у чемпіонаті Італії (+1=2-1). А тут ще й команда Малиновського у останніх 13 матчах у Серії А зазнала лише трьох поразок (+4=6-3). До того, як програти Інтеру, клуб з Генуї не знав смаку поразок у 5 поспіль матчах у Серії А на виїзді (+2=3-0).

Чому ж тоді варто придивитися до варіанту з перемогою "зебр"? Не можна забувати, що перед нами команди з діаметрально різними можливостями. Крім того, в 13 останніх домашніх матчах у Серії А туринці поступилися лише раз, здобули 9 перемог та тричі зіграли внічию. Нарешті, останні невдачі, через які Ювентус вже віддав навіть друге місце, не можуть не мотивувати міланців додатково. 

Ставка: П1 за 1,53

Аталанта — Фіорентина. Серія А, 17 березня, 19:00

В Аталанти лише одна перемога в останніх 5 матчах. Втім, це той випадок, коли цифри відображають не всю ситуацію. По-перше, мова про всі турніри. По-друге, сюди включені й ігри на виїзді. Нарешті, по-третє — "богиня" вирізняється гарною грою на своєму полі. 

Вдома до матчу з Болоньєю в Аталанти була серія із семи вікторій. Загалом у господарів четвертий показник успішності в лізі перед своїми трибунами (+10=1-3). А от "фіалки" на виїзді не вражають. В активі колективу Італьяно лише 1 перемога в попередніх 9 іграх у Серії А. Не вміє Фіорентина грати й на полі суперника, де не виграла у 6 із останніх 7 особистих зустрічей сторін у Серії А (3 поразки, 3 мирові). Втім, зважаючи на те, що господарі зіграють після баталій у єврокубку, "чисту" перемогу фаворита тут брати не варто. А от голів чекати можна. На це вказують матчі за участі обох команд. 

Ставка: 1Х+ТБ (1,5) за 1,58

Інтер — Наполі. Серія А, 17 березня, 21:45

В цьому неможливо не вгледіти символізм. Після вкрай несподіваного прощання з Лігою чемпіонів міланський Інтер в Серії А зустрінеться з тим, хто в минулому сезоні втрапив, вважай, у аналогічну історію. Наполі залишив найбільш престижний єврокубок пізніше, у чвертьфіналі, але так само не без підстав належав до головних фаворитів єврокубка й мав божевільну перевагу в національному чемпіонаті. Якою міланці тепер і мусять вдовольнитися.

Втім, до дострокового завоювання скудетто ще треба попрацювати. Тому в матчі з неаполітанцями розлючені міланці свого не віддадуть. Так, команда Кальцони видала серію без поразок довжиною в 6 матчів, але ж варто зважати на рівень суперників і наявність лише 2 перемог. Крім того, в Наполі труднощі з грою на виїзді: лише 1 перемога у 7 останніх матчах у Серії А (2 мирові, 4 поразки). Інтер узяв 9 поспіль перемог у домашніх матчах. Візьме й десяту. 

Ставка: П1 за 1,63

Сумарний коефіцієнт: 6,30

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