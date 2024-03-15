Головне
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Вчора 21:18 9733 3
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
Сьогодні 03:26 444
Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл
Сьогодні 01:20 564
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:59 863
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 23:29 587
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 19:43 1283
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 16:26 13139
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 15:05 4045
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Вчора 08:57 655
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Вчора 07:16 1097
Прямі трансляції

Одноклубник Зінченка відмовився від виклику в збірну Англії

Сьогодні 08:55 144 0
Одноклубник Зінченка відмовився від виклику в збірну Англії
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #збірна Англії, #Гарет Саутгейт, #Бен Вайт

Джерело - BBC Sport.

Захисник Арсенала Бен Вайт не був викликаний у збірну Англії на товариські матчі проти Бразилії та Бельгії. 

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт повідомив, що це пов’язано з рішенням гравця. 

"Спортивний директор Арсенала Еду зателефонував нам і сказав, що Вайт не хоче, аби його зараз розглядали в збірну Англії. Я залишаю двері відчиненими, адже він хороший хлопець. Хочу, щоб двері були відчиненими навстіж. Між нами взагалі немає жодних проблем. Бен був би викликаний у збірну, але зараз він недоступний для нас", - сказав Артета. 

Цього сезону Вайт є основним правим захисником Арсенала. Він провів 29 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти. 

Вчора лодонський клуб оголосив про підписання нового довгострокового контракту з Вайтом

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком 10405
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу 18632
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 9733 3
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 25379 2
Український тренер-утікач уже працює в Маямі Український тренер-утікач уже працює в Маямі 20390
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13139
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29943
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14836
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60429
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25505
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29679 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34453 2