Одноклубник Зінченка відмовився від виклику в збірну Англії

Джерело - BBC Sport.

Захисник Арсенала Бен Вайт не був викликаний у збірну Англії на товариські матчі проти Бразилії та Бельгії.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт повідомив, що це пов’язано з рішенням гравця.

"Спортивний директор Арсенала Еду зателефонував нам і сказав, що Вайт не хоче, аби його зараз розглядали в збірну Англії. Я залишаю двері відчиненими, адже він хороший хлопець. Хочу, щоб двері були відчиненими навстіж. Між нами взагалі немає жодних проблем. Бен був би викликаний у збірну, але зараз він недоступний для нас", - сказав Артета.

Цього сезону Вайт є основним правим захисником Арсенала. Він провів 29 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Вчора лодонський клуб оголосив про підписання нового довгострокового контракту з Вайтом.