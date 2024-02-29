Дніпро-1 продовжив контракт Гуцуляка

Гравець залишиться у команді ще на один рік

СК Дніпро-1 активував опцію продовження контракту з вінгером Олексієм Гуцуляком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода діятиме до завершення сезону 2024/25.

Відзначимо, що Гуцуляк став гравцем дніпрян влітку 2021 року. За цей час він зіграв 66 офіційних матчів, забивши в них 16 голів та віддавши 10 результативних передач.

Нагадаємо, у стартовому турі УПЛ після нового року Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм. Наразі клуб займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату із 35 очками в активі. Наступний матч дніпряни зіграють 3 березня проти Оболоні.