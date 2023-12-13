"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД

Ексфутболіст, як завжди, був відвертим у висловах

Джерело - Чемпіон.

Олександр Алієв 13 грудня двічі публікував дописи в Instagram, але вони були зовсім протилежними за настроєм.

Спочатку колишній футболіст київського Динамо та збірної України показав фото посвідчення учасника бойових дій (УБД), підписавши його: "Перші дні війни минули не дарма".

Проте згодом, після низки гнівних відгуків у коментарях, публікація зникла зі сторінки Алієва.

Зате з'явилася сторіз, де Олександр жорстко (з використанням нецензурної лексики) відповів критикам:

"Те, що я виставив у себе в стрічці... Так, потім я видалив. Я прочитав коментарі. Пишуть: "За що йому там дали? За що, як?". Я там написав: "Перші місяці війни просто так не минули". І мені дуже приємно, що сьогодні мене нагородили. Але хочу сказати вам, га**ончики: коли розпочалася повномасштабна війна – щось ви були на дорогах і почали зйо***атись. Ну, а я залишився тут, бо я українець і тут в Україні я став Алієвим. І завдяки київському Динамо я почав боронити нашу країну. А ви зараз почали кукурікати. Пі**ри, смокчіть х*й".

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, Алієв вступив до лав ЗСУ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії, а віднедавна, як можна судити з його публікацій, несе службу на передовій.

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