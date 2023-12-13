Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 2502
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:54 243
Міністерство молоді та спорту разом з МВС розробили заходи безпеки для повернення глядачів
Сьогодні 12:07 271
Блашко пропустить усі старти до кінця року
Сьогодні 10:37 306
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 17550
Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 467
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 06:39 12893
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:41 13966
Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 4155
Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1390
Блоги
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД Андрій Дунець
Сьогодні 18:46 249
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
Сьогодні 12:54 243
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Диванний експерт
Сьогодні 11:39 14473 1
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Диванний експерт
Сьогодні 11:31 15372
Трубін пропустив прикрий гол після рикошету в матчі Ліги чемпіонів
Трубін пропустив прикрий гол після рикошету в матчі Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Сьогодні 10:08 1122
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Андрій Дунець
Сьогодні 06:39 12893
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:56 1114
Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині
Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині Андрій Дунець
Вчора 14:14 939
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін Диванний експерт
11.12.2023 18:33 4413
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною Андрій Дунець
11.12.2023 12:27 10937
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова Андрій Твердохліб
10.12.2023 22:30 1877
Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста
Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста Nastya Bolshakova
10.12.2023 22:06 2357
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу Андрій Твердохліб
10.12.2023 21:00 1228
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі Андрій Твердохліб
10.12.2023 17:24 1346
Лунін переважає Кепу за статистичними показниками
Лунін переважає Кепу за статистичними показниками Андрій Твердохліб
10.12.2023 14:39 644
Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024
Чеський журнал запропонував росіянам і білорусам виступати в закривавленій формі на Олімпіаді-2024 Андрій Дунець
10.12.2023 08:00 503
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ Андрій Дунець
10.12.2023 00:22 1589
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса Андрій Дунець
09.12.2023 20:31 2113
Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді
Фантастичний гол Зінченка визнали найкращим м'ячем Арсенала в листопаді Андрій Дунець
09.12.2023 16:19 961
Проїзд заборонено! Фантастичні сейви Бущана в першій частині сезону
Проїзд заборонено! Фантастичні сейви Бущана в першій частині сезону Андрій Твердохліб
09.12.2023 14:31 658
Прямі трансляції

"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД

Ексфутболіст, як завжди, був відвертим у висловах
Сьогодні 18:46 Андрій Дунець 252 0
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД
#Олександр Алієв

Джерело - Чемпіон.

Олександр Алієв 13 грудня двічі публікував дописи в Instagram, але вони були зовсім протилежними за настроєм.

Спочатку колишній футболіст київського Динамо та збірної України показав фото посвідчення учасника бойових дій (УБД), підписавши його: "Перші дні війни минули не дарма".

Проте згодом, після низки гнівних відгуків у коментарях, публікація зникла зі сторінки Алієва.

Зате з'явилася сторіз, де Олександр жорстко (з використанням нецензурної лексики) відповів критикам:

"Те, що я виставив у себе в стрічці... Так, потім я видалив. Я прочитав коментарі. Пишуть: "За що йому там дали? За що, як?". Я там написав: "Перші місяці війни просто так не минули". І мені дуже приємно, що сьогодні мене нагородили. Але хочу сказати вам, га**ончики: коли розпочалася повномасштабна війна – щось ви були на дорогах і почали зйо***атись. Ну, а я залишився тут, бо я українець і тут в Україні я став Алієвим. І завдяки київському Динамо я почав боронити нашу країну. А ви зараз почали кукурікати. Пі**ри, смокчіть х*й".

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, Алієв вступив до лав ЗСУ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії, а віднедавна, як можна судити з його публікацій, несе службу на передовій.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13966
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15372
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23067
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14985
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14473 1
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 17550
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61937
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123717
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3774
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56640
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33396
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11175