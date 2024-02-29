Джерело - Чемпіон.

29 лютого одній з найбільш харизматичних постатей українського футболу Йожефу Сабо виповнюється 84 роки. А 9 жовтня 1999-го збірна України під його керівництвом зіграла внічию проти Росії в московських Лужніках.

Та нічия для нас фактично означала перемогу.

Тоді, у кваліфікації Євро-2000, цей результат, що став можливим завдяки грубій помилці воротаря Алєксандра Філімонова після удару Андрія Шевченка, дозволив українцям фінішувати вище за принципового суперника в групі та вийти до плей-оф відбору.

Після матчу місцеві журналісти запитали тренера "синьо-жовтих", чи не було це везінням. Досвідчений фахівець усе популярно пояснив задавакам: "Це майстерність, і нікуди ви не подінетесь. У гастрономі її не продають!"

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Сам автор гола - Шевченко - теж давно відповів на всі запитання, пояснивши, що той м'яч не був випадковим.

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