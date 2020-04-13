Форвард збірної України Андрій Шевченко багато працював над стандартами перед матчем збірної Росії у відборі до Євро-2000.

Про це розповів сам наставник національної команди.

"Штрафний у ворота Олександра Філімонова не був випадковим. По-перше, я так вже забивав - Баварії, Карпатам, комусь ще. По-друге, ми багато працювали над стандартами після тренувань з Леонідом Буряком, який асистував тоді в збірній Йожефу Сабо. Тренер був у чудовій формі, а його ідеальні передачі з флангу допомагали нам з Сергієм Ребровим працювати над завершенням. Після цього ми подавали кутові і штрафні. Я завжди намагався направляти м'яч у ворота, якщо це було під зручну праву ногу. Поставив собі таку мету: будь-яка подача - тільки у ворота. М'яч прямує по певній траєкторії, вилітає за стінкою, опускається вниз - це завжди складно для воротаря. А якщо перед голкіпером пробігає група гравців, а ми домовлялися, що вона буде пробігати, то шанси в удару підвищуються. Приблизно так все і вийшло",- сказав Шевченко.