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24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії

Сьогодні 12:24 Valeriy Ruchka 9491 0
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
#Росія, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

9 жовтня 1999 року Андрій Шевченко забив один з головних голів у своїй кар'єрі, а голкіпер росіян Алєксандр Філімонов допустив найгрубішу помилку на футбольному полі.

За кілька хвилин до кінця матчу росія вела 1:0 і виходила безпосередньо на Євро-2000. Але гол Шевченка призвів до того, що з 1-го місця в групі на Євро поїхала Франція (і виграла його), а Україна вийшла в стики, де її зупинила Словенія.

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