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Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна

Сьогодні 17:26 165 0
Ексгравець збірної України розповів про знайомство із кривавим диктатором
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна
#Олександр Головко

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Головко розповів, як познайомився з президентом росії володимиром путіним.

"Дуже сильно переживав за матчі із росією. На "Лужниках" точно не грали на 1:1. На 88-й хвилині сталося диво: Шева пробиває, Філімонов собі закидає.

Нам тоді в роздягальню завели путіна. Представили як прем'єра. А Лужков подарував усім футболістам годинники. Тому особисто бачилися", - сказав Головко.

Нагадаємо, матч кваліфікації Євро-2000 росія - Україна (1:1) відбувся 9 жовтня 1999 року. Завдяки цьому результату команда Йожефа Сабо вирвала путівку до плей-оф відбору, де програла Словенії.

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