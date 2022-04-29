Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Головко розповів, як познайомився з президентом росії володимиром путіним.
"Дуже сильно переживав за матчі із росією. На "Лужниках" точно не грали на 1:1. На 88-й хвилині сталося диво: Шева пробиває, Філімонов собі закидає.
Нам тоді в роздягальню завели путіна. Представили як прем'єра. А Лужков подарував усім футболістам годинники. Тому особисто бачилися", - сказав Головко.
Нагадаємо, матч кваліфікації Євро-2000 росія - Україна (1:1) відбувся 9 жовтня 1999 року. Завдяки цьому результату команда Йожефа Сабо вирвала путівку до плей-оф відбору, де програла Словенії.