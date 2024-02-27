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Довбик: Перемога на нашому стадіоні дуже важлива

Артем Довбик прокоментував перемогу над Райо Вальєкано
Сьогодні 13:21 103 0
Довбик: Перемога на нашому стадіоні дуже важлива
Фото - Getty Images
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Жирон здобула важливу перемогу над Райо Вальєкано у матчі 26 туру Ла Ліги.

Про це повідомив український нападник жиронців Артем Довбик в Instagram.

"Перемога на нашому стадіоні дуже важлива, тому що це як наш дім", - написав Довбик.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Нагадаємо, Жирона перемогла з рахунком 3:0, а один із голів забив Віктор Циганков. Після цього матчу клуб піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 6 очок.

Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів.

Нагадаємо, український форвард отримав найгіршу оцінку за матч проти Райо Вальєкано.

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