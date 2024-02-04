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"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку

Дотепно-ностальгійна відповідь від Романа
Сьогодні 01:24 Андрій Дунець 463 0
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку
#Денисов, #Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля написав жартівливий коментар до публікації директора з маркетингу, медіа та спонсорства ФК Полісся Олександра Денисова.

Ексгендиректор телеканалу Футбол поцікавився у своїх друзів і підписників на Facebook, де й коли вони познайомились із ним або вперше почули про нього. "Відео з Януковичем", - відповів Зозуля, додавши веселих емоджі.

У своїй репліці Зозуля, який нині є відомим волонтером й активно підтримує ЗСУ, зробив відсилання до знаменитого флешінтерв'ю після матчу Шахтар - Динамо у 2002 році, коли ще журналіст-початківець Денисов розгублено ставив запитання тодішній донецькій еліті, зокрема майбутньому президентові-втікачу Вікторові Януковичу.

Зозуля: Хотів би йти на вибори, але мені дали зрозуміти, що все вирішено

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