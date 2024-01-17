Будинок Мілевського обшукала поліція

Джерело - Чемпіон.

У будинку колишнього форварда Динамо та збірної України Артема Мілевського поліція провела обшук.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"14.01.2024, 08.00 ранку... З Новим роком. Засівати прийшла Внутрішня Безпека Нацполіції України. Коротше, пристойно пожартували. Убили нервові клітини... У зв'язку з таємницею слідства, Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку", - написав Мілевський.

Раніше Мілевський назвав рекордну суму, яку програвав у казино.

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