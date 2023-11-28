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Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність

Колишня зірка Динамо потроху повертається в мережу
Сьогодні 06:30 Андрій Дунець 1240 0
Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність
#Артем Мілевський, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Артем Мілевський із гумором підійшов до привітання експартнера по київському Динамо Романа Яремчука.

"Друже, з днем народження тебе! В мене ти забиваєш. Усе буде добре, не звертай уваги", - з веселими смайликами написав Мілевський у сторіз свого інстаграма, виклавши фото з футбольного симулятора, де видно, що щойно голом відзначився саме Яремчук.

Такий жарт Артема зумовлений тим, що іменинник, який 27 листопада відзначив свій 28-й день народження, востаннє забивав голи в офіційних матчах іще в середині серпня, коли допоміг Брюгге розгромити Акурейрі у кваліфікації Ліги конференцій. А перед тим Яремчук забивав аж у жовтні.

Нагадаємо, нещодавно Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Олександр Алієв повідомляв, що його близький друг був у комі.

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