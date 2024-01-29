Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Вчора 14:34 1840 2
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки
Сьогодні 09:39 355720 7
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:27 16445
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Вчора 23:44 1139
Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 19:25 453
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Вчора 19:09 755
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Вчора 16:25 37070
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8
Вчора 15:50 421
Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 13:23 583
Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open
Вчора 09:29 704
Блоги
Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки
Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки Андрій Дунець
Сьогодні 10:28 110
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Андрій Твердохліб
Вчора 16:25 37068
Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії
Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії Андрій Дунець
27.01.2024 19:01 1443
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
27.01.2024 16:30 70704 1
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS Андрій Твердохліб
27.01.2024 12:54 2265
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Валерій Ручка
27.01.2024 09:42 36312
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів Андрій Твердохліб
26.01.2024 23:52 4626
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью Андрій Твердохліб
26.01.2024 23:46 1351
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
26.01.2024 09:48 7049 1
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Андрій Дунець
25.01.2024 16:49 21399
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Андрій Дунець
25.01.2024 11:43 45947 2
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open Андрій Дунець
24.01.2024 07:06 1203 1
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням Андрій Дунець
24.01.2024 06:20 9055
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України"
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України" Андрій Дунець
23.01.2024 11:45 1796
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open Андрій Дунець
23.01.2024 10:58 1332
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
22.01.2024 15:34 4455
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open Андрій Дунець
22.01.2024 08:30 1594
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму Андрій Дунець
22.01.2024 06:50 2160
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 17:33 4272 1
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 15:18 1802
Прямі трансляції

Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки

Колишня 3-тя ракетка світу зовсім не прагне розкішних умов
Сьогодні 10:28 Андрій Дунець 133 0
Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки
#Еліна Світоліна

Джерело - Андрій Бєдняков.

Еліна Світоліна є досить приземленою та невибагливою під час подорожей. Це зазначив шоумен Олексій Дурнєв на ютуб-каналі Андрія Бєднякова.

Дурнєв, розповідаючи про торішній запис шоу "Пожежа" у Варшаві, гостею якого стала Світоліна, згадав про відсутність в Еліни зіркової хвороби:

"Ми організували квитки тощо. Вона живе в Женеві... А я її запитую: "Це ж треба бізнес-клас?". А вона: "Та нє, Льоха, який бізнес-клас? Та ми економимо... Ми з вами там... Не треба ніяких умов, нічого, ми просто там прилетимо...""

Відео

Нагадаємо, тоді з аукціону було продано ракетку Світоліної за 31 тисячу євро та загалом вдалося зібрати близько 50 тисяч доларів для потреб 13-ї бригади НГУ "Хартія", яку підтримує українська тенісистка.

Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги 989
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 37070
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А 1139
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open 1840 2
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 16445
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки 355720 7
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133563 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4503 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152179
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28994
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71751
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20855