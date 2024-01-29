Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки

Колишня 3-тя ракетка світу зовсім не прагне розкішних умов

Джерело - Андрій Бєдняков.

Еліна Світоліна є досить приземленою та невибагливою під час подорожей. Це зазначив шоумен Олексій Дурнєв на ютуб-каналі Андрія Бєднякова.

Дурнєв, розповідаючи про торішній запис шоу "Пожежа" у Варшаві, гостею якого стала Світоліна, згадав про відсутність в Еліни зіркової хвороби:

"Ми організували квитки тощо. Вона живе в Женеві... А я її запитую: "Це ж треба бізнес-клас?". А вона: "Та нє, Льоха, який бізнес-клас? Та ми економимо... Ми з вами там... Не треба ніяких умов, нічого, ми просто там прилетимо...""

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Нагадаємо, тоді з аукціону було продано ракетку Світоліної за 31 тисячу євро та загалом вдалося зібрати близько 50 тисяч доларів для потреб 13-ї бригади НГУ "Хартія", яку підтримує українська тенісистка.

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