Головне
Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 08:13 1186
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Сьогодні 17:33 882 1
Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес
Сьогодні 17:30 418
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці
Сьогодні 17:08 248
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес: результати матчів АПЛ
Сьогодні 16:31 560
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Сьогодні 15:18 664
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 14:03 23272
Світоліна переграла Голубич та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 13:54 755
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня
Сьогодні 00:19 4212
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 00:10 7225
Блоги
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Андрій Дунець
Сьогодні 17:33 869 1
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open Андрій Дунець
Сьогодні 15:18 659
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві Юрко Юрченко
Вчора 18:18 446
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе Юрко Юрченко
18.01.2024 17:39 492
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
18.01.2024 11:54 6318
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2024 10:33 36452
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2024 09:04 15536 1
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2024 08:16 8817
Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open
Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open Андрій Дунець
17.01.2024 16:54 5124
Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open
Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open Андрій Дунець
17.01.2024 15:39 2012 1
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років Андрій Твердохліб
17.01.2024 11:34 3819
Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика
Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика Nastya Bolshakova
17.01.2024 08:47 2652
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
17.01.2024 08:40 5193 1
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Максим Розенко
16.01.2024 14:04 1147
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Valeriy Ruchka
16.01.2024 13:34 6176 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
16.01.2024 13:27 8229 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Максим Розенко
15.01.2024 20:08 5339
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч Андрій Дунець
15.01.2024 17:33 2021
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Андрій Дунець
15.01.2024 08:05 4377
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Андрій Дунець
15.01.2024 07:46 3565
Прямі трансляції

Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open

Схоже, це просто помилка через недосвідченість
Сьогодні 17:33 Андрій Дунець 882 1
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
#Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Єлизавета Котляр привітала суперницю-росіянку Владу Мінчеву біля сітки після програного матчу (6:2, 6:4) першого кола юніорського Australian Open-2024.

Скріншот із фіксацією вчинку 16-річної тенісистки миттю поширився українськими медіа.

Ситуацію був змушений коментувати навіть виконувач обов'язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний:

"Аргументів, щоб звинувачувати чи виправдовувати тенісистку, у кожного буде безліч. Але я вважаю, що перш ніж щось заявляти та ухвалювати емоційні рішення, варто детально розібратися у ситуації і почути саму Єлизавету Котляр та її батьків. 

Ми продовжуємо вивчати ситуацію та разом зі спортивною федерацією ухвалимо зважені рішення. І звісно, відкрито все прокоментуємо".

Невдовзі після цього з'явилася реакція Федерації тенісу України, яка навела коментар батька Єлизавети (пунктуацію збережено):

"Хочу висловитися від себе, та від імені своєї доньки Лізи Котляр з приводу її вчинку на Відкритому чемпіонаті Австралії, коли вона після закінчення матчу потиснула руку суперниці з країни-агресорки, росії. Все, що я збираюся сказати, це не виправдання, а спроба пояснити, чому так сталося.

Лізі лише 16 років, у неї ще не має справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam, вершини, як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів. На початку кар’єри важко з таким впоратися й не нервувати. На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину.

Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому".

Нагадаємо, в жіночій сітці дорослого Australian Open відразу три українки пробилися до 1/8 фіналу: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Це перший випадок в історії, коли відразу 3 українки гратимуть у 4-му колі турніру Grand Slam.

Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open 1186
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 7225
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23272
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня 4212
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 46972
Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring 1176
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4745
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27013
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133028 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111164 4
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15355 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163003