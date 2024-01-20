Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open

Схоже, це просто помилка через недосвідченість

Джерело - Чемпіон.

Єлизавета Котляр привітала суперницю-росіянку Владу Мінчеву біля сітки після програного матчу (6:2, 6:4) першого кола юніорського Australian Open-2024.

Скріншот із фіксацією вчинку 16-річної тенісистки миттю поширився українськими медіа.

Ситуацію був змушений коментувати навіть виконувач обов'язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний:

"Аргументів, щоб звинувачувати чи виправдовувати тенісистку, у кожного буде безліч. Але я вважаю, що перш ніж щось заявляти та ухвалювати емоційні рішення, варто детально розібратися у ситуації і почути саму Єлизавету Котляр та її батьків. Ми продовжуємо вивчати ситуацію та разом зі спортивною федерацією ухвалимо зважені рішення. І звісно, відкрито все прокоментуємо".

Невдовзі після цього з'явилася реакція Федерації тенісу України, яка навела коментар батька Єлизавети (пунктуацію збережено):

"Хочу висловитися від себе, та від імені своєї доньки Лізи Котляр з приводу її вчинку на Відкритому чемпіонаті Австралії, коли вона після закінчення матчу потиснула руку суперниці з країни-агресорки, росії. Все, що я збираюся сказати, це не виправдання, а спроба пояснити, чому так сталося. Лізі лише 16 років, у неї ще не має справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam, вершини, як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів. На початку кар’єри важко з таким впоратися й не нервувати. На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому".

Нагадаємо, в жіночій сітці дорослого Australian Open відразу три українки пробилися до 1/8 фіналу: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Це перший випадок в історії, коли відразу 3 українки гратимуть у 4-му колі турніру Grand Slam.

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