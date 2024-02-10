Відео дня: Миколенко елегантно пошив у дурні зірку Манчестер Сіті в матчі АПЛ

Як каже футбольний сленг, "відправив у буфет"

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко дотепно обіграв Родрі під час матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Евертоном.

Цей яскравий епізод стався в центрі поля на 39-й хвилині гри. Відправив суперника в буфет, як кажуть у подібних випадках.

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Втім, даний момент був одним із небагатьох приємних для команди українця - Ман Сіті виграв із рахунком 2:0 і принаймні тимчасово очолив турнірну таблицю АПЛ.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця Миколенко відзначився прикрим автоголом у Кубку Англії.

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