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Відео дня: Миколенко елегантно пошив у дурні зірку Манчестер Сіті в матчі АПЛ

Як каже футбольний сленг, "відправив у буфет"
Сьогодні 17:33 Андрій Дунець 264 0
Відео дня: Миколенко елегантно пошив у дурні зірку Манчестер Сіті в матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Родрі

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко дотепно обіграв Родрі під час матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Евертоном.

Цей яскравий епізод стався в центрі поля на 39-й хвилині гри. Відправив суперника в буфет, як кажуть у подібних випадках.

Відео

Втім, даний момент був одним із небагатьох приємних для команди українця - Ман Сіті виграв із рахунком 2:0 і принаймні тимчасово очолив турнірну таблицю АПЛ.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця Миколенко відзначився прикрим автоголом у Кубку Англії.

Макніл: Миколенко - топ-людина, і ви бачите його рівень як гравця

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