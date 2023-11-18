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Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол

Сьогодні 09:44 Valeriy Ruchka 6389 1
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол
#Рінат Ахметов, #Футбол 1, #Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

18 листопада 2008 року в телевізійному ефірі України почав мовлення телеканал Футбол.

Пропонуємо вам згадати перше інтерв'ю в прямому ефірі керівника телеканалів Олександра Денисова. Це інтерв'ю сталося набагато раніше за офіційне заснування каналів, проте, починалося все саме так.

Нагадаємо, у липні 2022 року інвестиційна компанія SCM, яка належить Рінату Ахметову, заявила про свій відхід з медійного бізнесу, а Нацрада з телебачення і радіомовлення офіційно анулювала ліцензії телеканалів Медіа Групи Україна, до якої входили телеканали Футбол 1/2/3.

Згодом генеральний директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов розповів, що причиною припинення роботи телеканалів став закон України про олігархів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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