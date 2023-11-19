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"Ти був рупором старої ментівської системи", - ультрас Шахтаря жорстко відповів Денисову

Сьогодні 18:41 Андрій Твердохліб 184 0
"Ти був рупором старої ментівської системи", - ультрас Шахтаря жорстко відповів Денисову

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно на YouTube-каналі Гра футболів, керівником якого є колишній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов, відбулася прем'єра документального фільму під назвою "УЛЬТРАС: протистояння з силовиками, фанати і перемир'я, спільні риси "Беркута" і росії". 

У фільмі розповідається про життя активних українських футбольних фанатів, зокрема про їхнє протистояння міліції, Беркуту та іншим силовикам.

Прем'єру фільму Денисов супроводив постом у своїх соціальних мережах, у якому розповів про власну зміну ставлення до ультрас.

"Роблячи випуск Гри Футболів про те, хто такі футбольні ультрас, декілька разів ловив себе на думці, що колись давно навіть в моєму особистому ставленні до них було більше негативу чи нерозуміння, ніж підтримки.

Але саме події, які розпочалися в країні, починаючи з Майдану, змінили багато чого в моєму ставленні до цих нібито хуліганистих хлопців.

Саме вони, не дивлячись на всі гострі клубні суперечності, обʼєдналися разом у 2014 на порозі великої війни. Саме вони одними з перших пішли добровольцями захищати Україну.

Отже, як наче звичайні футбольні хулігани стали в вирішальний момент героями нації?!

Цей випуск дуже важливий для мене. Сподіваюсь, що його подивляться і ті, хто мав дещо упереджене ставлення до ультрас чи досі вважав їх звичайними бешкетниками."

Пост Денисова сподобався далеко не всім  (менше 200 вподобайок у "фейсбуці").

Ба більше, один із фанатів "гірників" відповів Денисову, назвавши того зокрема "рупором тієї ментівської системи".

"Днями Олександр Денисов, колишній ведучий "Футбольного вікенду" випустив на своєму ютуб каналі випуск про футбольних ультрас. 

Зокрема, кажучи про Донецьких ультрас Шахтаря і події весни 2014-го року на 20 хвилині 16-й секунді, Денисов згадує якийсь міфічний "розкол" у нашому фанатському русі. Що, мовляв, хтось був "сепаром" і "завербований ФСБ".

Так ось, ніякого вигаданого Денисовим "розколу" в нашому Русі не було!

Слово "розкол" має на увазі приблизно рівний поділ на дві частини чого-небудь. А в нашому русі тотальна більшість була за Україну. Безумовно, були одиниці (!) зрадники (і, можливо, завербовані), з яких ми в Донецьку обов'язково запитаємо, але повторюся - одиниці. Відступники є скрізь. Але це не розкол! Денисов вкотре випустив нісенітницю у своїй передачі. 

Ба більше, Денисов у своєму випуску компліментарно відгукується про фанатів Шахтаря, що дивно. Але я хочу нагадати Денисову і всім нам, що саме Денисов постійно у своєму "Футбольному Вікенді" медійно мочив і маргіналізував наш Рух: то футбол заважають дивитися, то (о боже) матюкаються, то радикали, то фаєри палять, то "використовують трибуни для політичних гасел" (про мій прапор УПА), то показував нам як приклад фанатів "пітерського зеніту", що, мовляв, ось це справжні фанати, а не ці незрозумілі місцеві донецькі. То, мовляв, фанати тільки й б'ються, а не дивляться футбол...

Денисов системно у Вікенді демонізував наш фанатський Рух, створюючи імідж п'яних бешкетників бурсаків, тим самим створюючи потрібний інформаційний фон у суспільстві й тим самим розв'язуючи руки для донецьких ментів для репресій проти ультрас Шахтаря (Роман Романов, привіт, дядьку).

Саме ти Саша, а звертаюся я до тебе на ти, без поваги, і був рупором тієї ментівської системи, яка нас тиснула і через яку ми не могли зібрати потрібну кількість на секторах. Багато молодих хлопців ламалися після "мусорських" репресій і покидали наші сектори назавжди. І саме навесні 2014-го року тієї кількості нам - Хуліганам і Ультрас Донецького Шахтаря - і не вистачило, щоб зупинити "русскую весну" на донецьких вулицях.

Ви, Саша, з Русланчиком Мармазовим (колишній прессекретар Шахтаря, який втік до Москви) доклалися до того, що наш Рух був слабкий і доволі маргіналізований у місті. 

Тому, Саша, свою компліментарність можеш засунути якомога далі. А фраза про "розкол" вкотре показує все твоє "опрацювання" теми. Ти як не вмів підіймати тему про ультрас, так і не навчився. Не твоє це."

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