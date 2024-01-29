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Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 09:39 355724 7
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 19 позицію. 

Вихід у півфінал Australian Open-2024 дозволив Даяні Ястремській піднятися на 64 сходинки. З 1587-ма очками вона розмістилася на 29-й сходинці (найкращий рейтинг - 21).

Марта Костюк розпочинала турнір у Мельбурні 37-ю ракеткою світу та вилетіла в 1/4 фіналу. У неї - 1630 очок і 28-ма сходинка (особистий рекорд).

 Рейтинг WTA

(оновлено 29 січня 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9770
2 (2) Арина Соболенко 8905
3 (4) Корі Гауфф (США) 7200
4 (5) Джессіка Пегула (США) 5705
5 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5688
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4076
7 (15) Цінвень Чжен (Китай) 3950
8 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 3846
9 (8) Марія Саккарі (Греція) 3710
10 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3520
23 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2212
28 (37) Марта Костюк (Україна) 1630

29 (93)

 Даяна Ястремська (Україна) 1587
31 (33) Леся Цуренко (Україна) 1542
32 (30) Ангеліна Калініна (Україна) 1480
135 (134) Дарина Снігур (Україна) 559
136 (150) Юлія Стародубцева (Україна) 557
175 (173) Катеріна Завацька (Україна) 441
181 (135) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 428

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