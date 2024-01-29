Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 19 позицію.
Вихід у півфінал Australian Open-2024 дозволив Даяні Ястремській піднятися на 64 сходинки. З 1587-ма очками вона розмістилася на 29-й сходинці (найкращий рейтинг - 21).
Марта Костюк розпочинала турнір у Мельбурні 37-ю ракеткою світу та вилетіла в 1/4 фіналу. У неї - 1630 очок і 28-ма сходинка (особистий рекорд).
Рейтинг WTA
(оновлено 29 січня 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|9770
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8905
|3 (4)
|Корі Гауфф (США)
|7200
|4 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5705
|5 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5688
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4076
|7 (15)
|Цінвень Чжен (Китай)
|3950
|8 (7)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3846
|9 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3710
|10 (9)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3520
|23 (19)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2212
|28 (37)
|Марта Костюк (Україна)
|1630
|
29 (93)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1587
|31 (33)
|Леся Цуренко (Україна)
|1542
|32 (30)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1480
|135 (134)
|Дарина Снігур (Україна)
|559
|136 (150)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|557
|175 (173)
|Катеріна Завацька (Україна)
|441
|181 (135)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|428
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