Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 19 позицію.

Вихід у півфінал Australian Open-2024 дозволив Даяні Ястремській піднятися на 64 сходинки. З 1587-ма очками вона розмістилася на 29-й сходинці (найкращий рейтинг - 21).

Марта Костюк розпочинала турнір у Мельбурні 37-ю ракеткою світу та вилетіла в 1/4 фіналу. У неї - 1630 очок і 28-ма сходинка (особистий рекорд).

Рейтинг WTA

(оновлено 29 січня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9770 2 (2) Арина Соболенко 8905 3 (4) Корі Гауфф (США) 7200 4 (5) Джессіка Пегула (США) 5705 5 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5688 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4076 7 (15) Цінвень Чжен (Китай) 3950 8 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 3846 9 (8) Марія Саккарі (Греція) 3710 10 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3520 23 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2212 28 (37) Марта Костюк (Україна) 1630 29 (93) Даяна Ястремська (Україна) 1587 31 (33) Леся Цуренко (Україна) 1542 32 (30) Ангеліна Калініна (Україна) 1480 135 (134) Дарина Снігур (Україна) 559

136 (150) Юлія Стародубцева (Україна) 557 175 (173) Катеріна Завацька (Україна) 441 181 (135) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 428

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