Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 23 позицію. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко перебувають відповідно на 28 та 32 місцях.
Рейтинг WTA
(оновлено 8 січня 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|9880
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8905
|3 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|6811
|4 (3)
|Корі Гауфф (США)
|6660
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5905
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4076
|7 (7)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3966
|8 (8)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3770
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3590
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|2945
|23 (25)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1972
|28 (27)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1630
|
32 (31)
|Леся Цуренко (Україна)
|1452
|41 (38)
|Марта Костюк (Україна)
|1223
|96 (98)
|Даяна Ястремська (Україна)
|777
|135 (134)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|568
|136 (134)
|Дарина Снігур (Україна)
|566
|152 (155)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|504
|171 (173)
|Катеріна Завацька (Україна)
|441
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