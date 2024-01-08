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Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 12:28 352313 6
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька  Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 23 позицію. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко перебувають відповідно на 28 та 32 місцях.

 Рейтинг WTA

(оновлено 8 січня 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9880
2 (2) Арина Соболенко 8905
3 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6811
4 (3) Корі Гауфф (США) 6660
5 (5) Джессіка Пегула (США) 5905
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4076
7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 3966
8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3770
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3590
10 (10) Барбора Крейчикова (Чехія) 2945
23 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1972
28 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1630

32 (31)

 Леся Цуренко (Україна) 1452
41 (38) Марта Костюк (Україна) 1223
96 (98) Даяна Ястремська (Україна) 777
135 (134) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 568
136 (134) Дарина Снігур (Україна) 566
152 (155) Юлія Стародубцева (Україна) 504
171 (173) Катеріна Завацька (Україна) 441

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