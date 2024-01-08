Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Підсумкового турніру WTA.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 23 позицію. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко перебувають відповідно на 28 та 32 місцях.

Рейтинг WTA

(оновлено 8 січня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9880 2 (2) Арина Соболенко 8905 3 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6811 4 (3) Корі Гауфф (США) 6660 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5905 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4076 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 3966 8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3770 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3590 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехія) 2945 23 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1972 28 (27) Ангеліна Калініна (Україна) 1630 32 (31) Леся Цуренко (Україна) 1452 41 (38) Марта Костюк (Україна) 1223 96 (98) Даяна Ястремська (Україна) 777 135 (134) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 568

136 (134) Дарина Снігур (Україна) 566 152 (155) Юлія Стародубцева (Україна) 504 171 (173) Катеріна Завацька (Україна) 441

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