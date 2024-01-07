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Світоліна: Я насолоджувалася матчами в Окленді

Еліна Світоліна прокоментувала поразку у фіналі турніру в Окленді
Сьогодні 10:25 426 0
Світоліна: Я насолоджувалася матчами в Окленді
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена своїм виступом на турнірі  WTA 250 в Окленді.

Про це розповіла сам тенісистка після фінального матчу.

"Я тут в вперше і це просто неймовірно. Хочу привітати Корі Гофф та її команду з тими результатами, які вони показали протягом останнього тижня. Я насолоджувалася цими матчами. Сьогодні був важкий матч, але я дуже сподіваюся, що ще раз зіграю тут та потішу публіку, – сказала Світоліна.

Раніше Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді.

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