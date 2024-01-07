Світоліна: Я насолоджувалася матчами в Окленді

Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена своїм виступом на турнірі WTA 250 в Окленді.

Про це розповіла сам тенісистка після фінального матчу.

"Я тут в вперше і це просто неймовірно. Хочу привітати Корі Гофф та її команду з тими результатами, які вони показали протягом останнього тижня. Я насолоджувалася цими матчами. Сьогодні був важкий матч, але я дуже сподіваюся, що ще раз зіграю тут та потішу публіку, – сказала Світоліна.