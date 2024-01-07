Надаль знявся з Australian Open

Експерша ракетка світу та 22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль знявся з Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це розповів сам тенісист в

"Привіт усім, під час мого останнього матчу в Брісбені у мене виникла невелика проблема з м'язом, яка, як ви знаєте, змусила мене хвилюватися. Коли я приїхав до Мельбурна, у мене була можливість зробити МРТ, і виявилося, що у мене мікророзрив м'яза, але не в тій частині, де була [попередня] травма, і це хороша новина.

Зараз я не готовий боротися на турнірі на максимально необхідному рівні у 5-сетових матчах. Я лечу назад до Іспанії, щоб побачитися з лікарем, підлікуватися і відпочити.

Я дуже багато працював протягом року заради свого повернення в Тур і, як я завжди говорив, моя мета - вийти на свій найкращий рівень через 3 місяці. Хоча для мене це сумна новина, що я не зможу зіграти перед дивовижними вболівальниками в Мельбурні, це не така вже й погана новина, і ми всі залишаємося позитивно налаштованими щодо продовження сезону.

Я дуже хотів зіграти тут, в Австралії, і мені випала нагода зіграти кілька матчів, які зробили мене дуже щасливим і додали позитивних емоцій. Дякую всім за підтримку і скоро побачимося!", - відзначив Надаль.