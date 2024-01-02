Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 січня, Олександр Шовковський святкує свій 49-й день народження.
Пропонуємо згадати найкращі відбиті пенальті в кар'єрі легендарного СаШо.
Олександр Шовковський - вихованець Динамо Київ, за "біло-синіх" зіграв 426 матчів, у яких пропустив 258 голів. За збірну України голкіпер провів 92 гри - пропустив 76 м'ячів.
Легенда №1. Олександру Шовковському - 47!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua