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Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо

Сьогодні 09:23 Valeriy Ruchka 16205
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, Олександр Шовковський святкує свій 49-й день народження.

Пропонуємо згадати найкращі відбиті пенальті в кар'єрі легендарного СаШо.

Олександр Шовковський - вихованець Динамо Київ, за "біло-синіх" зіграв 426 матчів, у яких пропустив 258 голів. За збірну України голкіпер провів 92 гри - пропустив 76 м'ячів.

Легенда №1. Олександру Шовковському - 47!

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