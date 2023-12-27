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Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес

2-й гол українця за 8 днів!
Сьогодні 22:31 Андрій Дунець 1021 0
Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик швидко вивів Челсі вперед у матчі 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес.

На 13-й хвилині українець спритно пробив у один дотик із лінії воротарського майданчика після пасу від Мало Ґюсто - 1:0.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

Слід зазначити, що це вже 2-й гол Мудрика за 8 днів, позаяк минулого тижня Михайло забив у ворота Ньюкасла в матчі Кубка Ліги.

Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла

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