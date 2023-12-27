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Мудрик увійшов до списку гравців АПЛ, які найбільше розчарували у 2023 році

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Мудрик увійшов до списку гравців АПЛ, які найбільше розчарували у 2023 році
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - ESPN.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик увійшов до списку гравців АПЛ, які найбільше розчарували у 2023 році.

Про це повідомляє ESPN.

  Мудрик: На мій погляд, Челсі рухається в правильному напрямку

До нього увійшли: Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Ріс Джеймс (Челсі), Ерік Даєр (Тоттенгем), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Марк Кукурелья (Челсі), Енцо Фернандес (Челсі), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт, Антоні, Маркус Решфорд (всі – Манчестер Юнайтед) та Михайло Мудрик (Челсі).

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