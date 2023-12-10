Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу

Джерело - Чемпіон.
Віталія Миколенка став найкращим гравцем матчу Евертон - Челсі (2:0), що відбувся в межах 16 туру АПЛ, за версіями аналітичних порталів Sofascore та WhoScored.
Миколенко відіграв увесь матч, а на 55-й хвилині розпочав гольову контратаку своєї команди, після якої Дукуре вивів "ірисок" уперед.
Головні показники Миколенка в матчі з Челсі
- Єдиноборства - 11 (8 виграних);
- Верхові дуелі - 3 (1);
- Заблоковані удари - 2;
- Перехоплення - 1;
- Відбори - 7;
- Успішні обвідки - 1;
- Дотики до м'яча - 50;
- Передачі - 18 (11 точних, 61%);
- Втрати м'яча - 11.
- Фолів - 0.
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