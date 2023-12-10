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Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу

Сьогодні 21:00 Андрій Твердохліб 241 0
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Віталія Миколенка став найкращим гравцем матчу Евертон - Челсі (2:0), що відбувся в межах 16 туру АПЛ, за версіями аналітичних порталів Sofascore та WhoScored

Миколенко відіграв увесь матч, а на 55-й хвилині розпочав гольову контратаку своєї команди, після якої Дукуре вивів "ірисок" уперед.

Головні показники Миколенка в матчі з Челсі

  • Єдиноборства - 11 (8 виграних);
  • Верхові дуелі - 3 (1);
  • Заблоковані удари - 2;
  • Перехоплення - 1;
  • Відбори - 7;
  • Успішні обвідки - 1;
  • Дотики до м'яча - 50;
  • Передачі - 18 (11 точних, 61%);
  • Втрати м'яча - 11.
  • Фолів - 0.

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