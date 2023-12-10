Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу

Джерело - Чемпіон.

Віталія Миколенка став найкращим гравцем матчу Евертон - Челсі (2:0), що відбувся в межах 16 туру АПЛ, за версіями аналітичних порталів Sofascore та WhoScored.

Миколенко відіграв увесь матч, а на 55-й хвилині розпочав гольову контратаку своєї команди, після якої Дукуре вивів "ірисок" уперед.

Головні показники Миколенка в матчі з Челсі

Єдиноборства - 11 (8 виграних);

Верхові дуелі - 3 (1);

Заблоковані удари - 2;

Перехоплення - 1;

Відбори - 7;

Успішні обвідки - 1;

Дотики до м'яча - 50;

Передачі - 18 (11 точних, 61%);

Втрати м'яча - 11.

Фолів - 0.

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