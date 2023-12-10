Миколенка визнали найкращим гравцем матчу Евертон - Челсі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру АПЛ Евертон - Челсі (2:0) найкращим гравцем був українець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє WhoScored.

Він отримав оцінку 7,8. Вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав 6,9. Обидва українці відіграли весь матч.

В активі Миколенка 6 виносів м’яча, 2 заблоковані удари, 1 перехоплення м’яча, 7 відборів м’яча, 1 виграна верхова дуель з 3, 11 втрат м’яча, 1 зароблений фол, 50 дотиків до м’яча, 11 точних передач з 18 (61%), 1 удар по воротах (неточний) та 2 невдалі спроби обведення.

На рахунку Мудрика 64 дотики до м’яча, 29 точних передач з 38 (76%), в тому числі 5 ключових, 1 удар по воротах (заблокований), 4 вдалі обведення з 6, 1 виграна верхова дуель з 3, 20 втрат м’яча, 4 порушення правил, жовта картка, 1 зароблений фол та 1 відбір м’яча.