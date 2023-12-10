Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 грудня, у 16-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося три матчі.
Евертон - Челсі 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Дукуре, 2:0 - 90+2 Доббін
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов зі старту зустрічі та розпочав гольову контратаку команди.
Півзахисник Челсі Михайло Мудрик гру розпочав з перших хвилин - отримав попередження.
Лутон - Манчестер Сіті 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Адебайо, 1:1 - 62 Сілва, 1:2 - 65 Гріліш
Фулгем - Вест Гем 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 22 Хіменес, 2:0 - 31 Вілліан, 3:0 - 40 Адарабіойо, 4:0 - 60 Вілсон, 5:0 - 89 Вінісіус
Сьогодні, 10 грудня в АПЛ відбудеться ще один матч:
18:30. Тоттенгем - Ньюкасл
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