Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі

Евертон після влучного удару Дукуре повів у рахунку на 55-й хвилині матчу 16 туру АПЛ проти Челсі.

Гольову контратаку "ірисок" розпочав Віталій Миколенко.

Doucoure keeps scoring every single game.



I said it before and I'm saying it again, Sean Dyche is the right gaffer to get Everton back to where they were.



Everton 1-0 Chelsea. pic.twitter.com/PfLuCWpk2X