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Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі

Сьогодні 17:24 Андрій Твердохліб 580 0
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Евертон після влучного удару Дукуре повів у рахунку на 55-й хвилині матчу 16 туру АПЛ проти Челсі.

Гольову контратаку "ірисок" розпочав Віталій Миколенко.

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